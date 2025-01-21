Французский режиссер Бертран Блие умер на 86-м году жизни

В Париже в возрасте 85 лет скончался известный кинорежиссер Бертран Блие. Об этом сообщило Agence France Press.

Издание сослалось на информацию, полученную от семьи кинорежиссера. По ней Блие умер на 86-м году жизни.

«Он мирно скончался дома в Париже, в окружении жены и детей», — указал журналистам Леонар Блие, сын умершего.

Блие в свое время снял такие культовые фильмы, как «Холодные закуски» и «Вальсирующие». Эти киноленты оставили мощный отпечаток на всей кинематографии Франции 70-х и 80-х годов.

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