«Сборище неблагодарных европейцев»: в США заявили, что Трамп может вывести страну из НАТО

Если Дональд Трамп станет президентом США, велик риск того, что он постарается вывести страну из блока НАТО, заявил бывший советник Белого дома Джон Болтон в эфире MSNBC.

Он отметил, что Трамп считает альянс сборищем неблагодарных европейцев. По его мнению, страны Европы сами должны заботиться о своей безопасности.

В прошлом году Джо Байден подписал указ, не позволяющий президенту США в одностороннем порядке выйти из НАТО без одобрения Конгресса.

Дональд Трамп лидирует в общественных опросах в то время, как демократы пытаются уговорить Байдена сняться с президентской гонки.