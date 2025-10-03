СБУ обвинила российские спецслужбы в организации убийства экс-спикера Рады Парубия

Служба безопасности Украины заявила, что подозреваемый в убийстве экс-спикера парламента Андрея Парубия, задержанный ранее мужчина, действовал якобы по заданию российских спецслужб, которые завербовали его больше года назад. Об этом сообщает РБК.

По заявлению следствия СБУ, задержанный житель Львова Михаил Сцельников, якобы был завербован российскими спецслужбами более года назад. Все это время он собирал разведданные, фокусируясь на дислокации украинских военных частей и логистике железнодорожных поставок горючего.

Далее по данным СБУ, Сцельникову поручили ликвидацию Андрея Парубия. На подготовку этого преступления «российская спецслужба» якобы выделила финансирование. Подозреваемый тщательно изучал распорядок дня и маршруты передвижения экс-спикера, а также разрабатывал план побега за границу после выполнения приказа.

На основании собранных доказательств Михаилу Сцельникову официально сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное лишение свободы с полной конфискацией имущества.

