Военный эксперт Андрей Марочко допустил, что убийство украинского политика Андрея Парубия является заказным. По его мнению, бывший спикер парламента, обладавший значительными управленческими ресурсами, мог представлять угрозу для действующего президента Владимира Зеленского на будущих выборах.

Марочко отметил, что Парубий как экс-секретарь СНБО имел серьезные бизнес-интересы и получал крупные доходы от силовых ведомств. Эксперт сделал предположение, о причастности Зеленского к этому преступлению и отметил, что со временем могут быть представлены соответствующие доказательства.

