Сегодня во время вручения наград в Кремле Жога предложил Владимиру Путину выдвинуть свою кандидатуру на новый президентский срок. Действующий президент ответил согласием. В Кремле заявили, что это была спонтанная реакция Путина на предложение Героев России.

Артем Жога ранее уже был приговорен на Украине к 12 годам тюрьмы за участие в «террористической организации». Полковник Жога возглавил отдельный разведывательный батальон «Спарта» после гибели своего сына Владимира, руководившего подразделением.

Владимир Жога был посмертно награжден золотой звездой Героя России, которая была вручена его отцу.