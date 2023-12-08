СБУ предъявила обвинения Артему Жоге, попросившему Путина выдвинуться на новый срок

Политика

Фото: [©Михаил Климентьев/РИА Новости]

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения спикеру парламента ДНР Антону Жогу обвинения в коллаборационизме, сообщается в соцсетях ведомства.

Сегодня во время вручения наград в Кремле Жога предложил Владимиру Путину выдвинуть свою кандидатуру на новый президентский срок. Действующий президент ответил согласием. В Кремле заявили, что это была спонтанная реакция Путина на предложение Героев России.

Артем Жога ранее уже был приговорен на Украине к 12 годам тюрьмы за участие в «террористической организации». Полковник Жога возглавил отдельный разведывательный батальон «Спарта» после гибели своего сына Владимира, руководившего подразделением.

Владимир Жога был посмертно награжден золотой звездой Героя России, которая была вручена его отцу.

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