СБУ провела обыски у сотрудников украинского МО и «Львовского арсенала»

Сотрудники украинской СБ провели обыски у сотрудников местного МО и «Львовского арсенала» в расследовании по делу о краже полутора миллиардов гривен во время закупки ста тысяч минометных снарядов. Об этом сообщили представители СБУ в официальных социальных сетях ведомства.

Согласно информации следствия, в сговоре были действующие и экс-чиновники украинского МО и главы аффилированных компаний. После перевода средств подрядчику на производство снарядов ведомством, «Львовский арсенал» перечислил часть из них в иностранную структуру, которая должна была отправить снаряды на территорию Украины.

Представители отметили, что компания не отправила ни единого снаряда в страну, а средства были отправлены «в тень». Остальные же деньги остались у компании на счетах одного из банков столицы, заявили они.

Подчеркивается также, что все участники данной схемы уже были установлены.