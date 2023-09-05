СБУ провела обыск в квартире мэра Чернигова

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако сообщил в соцсетях, что в его квартире СБУ проводит обыск.

Чиновник рассказал, что обыск проводится на основании ордера Шевченковского суда Киева.

«Он немного далеко от Чернигова. Но чиновникам из центра, которым наш город как кость в горле, – там легче «порешать», – отметил Ломако.

Причин обыска он не назвал, но охарактеризовал происходящее как «цирк абсурда» и «начало политического шоу-сезона».

Ломако исполняет обязанности мэра Чернигова с февраля 2023 года, после того как его предшественник Владислав Атрошенко был обвинен в коррупции.