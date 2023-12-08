СБУ сообщила о попытке украсть деньги на запчасти для Су-27

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о попытке незаконно вывести средства, предназначенные для закупки запчастей для истребителей Су-27. Об этом ведомство написало в своих соцсетях в пятницу, 8 декабря.

В сообщении говорится, что совершить преступление намеревался один из директоров оборонного предприятия. Утверждается, что с сообщниками он пытался украсть 4 млн гривен (почти 110 тысяч долларов).

«Речь идет о модулях усиления мощности бортовых радиолокационных систем на украинских истребителях Су-27», – следует из публикации.

В СБУ отметили, что директор предприятия заключил договор с аффилированной коммерческой структурой на приобретение авиационного модуля. В результате эта компания поставила предприятию неисправные запчасти, а его директор распорядился взять на баланс бракованную продукцию и заплатить за нее.

Оборонное предприятие перечислило компании половину суммы, указанной в контракте. Впоследствии эти деньги должны были вывести через «серые» фирмы, обналичить и распределить между собой.

Бывшему директору предприятия сообщили о подозрении по двум статьям УК Украины – «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» и «Служебный подлог». Наказание по этим статьям предусматривает 12 лет лишения свободы.

В октябре СБУ арестовала активы бывшего руководителя предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева на сумму 328,7 млн долларов.

С 2014 года проблемы с коррупцией на Украине обострились. В 2017 году года международная компания EY поставила Украину на первое место в мире по уровню коррупции среди 41 исследуемых стран. В 2022 году в Индексе восприятия коррупции международной организации Transparency International Украина оказалась на 116-ом месте из 180 исследованных стран.

Ранее Сенат США заблокировал выделение средств на помощь Украине, запрашиваемую администрацией президента Джо Байдена. Пакет этой помощи включал 100 млрд долларов.