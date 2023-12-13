«Счел бы за честь»: сын Кадырова был согласен сесть в колонию за избиение Журавеля

Адам Кадыров мог понести наказание, но отец этого не поддерживал.

Рамзан Кадыров посчитал поступок 16-летнего сына «правильным», ведь правозащитник Никита Журавель посягнул на самое святое у мусульман: Коран. По словам чеченского лидера, изначально Адам Кадыров был готов к наказанию, и его предупреждали о риске попасть в колонию за избиение человека, сообщает URA.RU.

«Я его мучал, что типа возбудили уголовное дело. Мол, будет шесть — восемь лет в тюрьме сидеть. Он отвечал, что сочтет это наказание за честь», — ответил Кадыров в ходе прямой линии.

Напомним, житель Волгограда Никита Журавель сжег Коран, за что его доставили в СИЗО города Грозный. Там, по сообщениям СМИ, Адам Кадыров избил правозащитника. Позже сыну-подростку главы республики вручили звание Герой Чечни.

Ранее сообщалось, что Кадыров озвучил возможные сроки окончания спецоперации. Он также объяснил, почему освобождение территорий затянулось.