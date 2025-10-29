Украина рискует остаться без финансовых средств уже к началу 2026 года, в то время как западные союзники Киева не имеют четкого плана действий. По мнению аналитика Bloomberg, нерешительность Вашингтона и Брюсселя превратилась в главную уязвимость, от которой теперь зависит исход продолжающегося конфликта.

Согласно аналитической колонке в Bloomberg, Соединенные Штаты под руководством новой администрации переложили основное финансовое бремя поддержки Украины на Европу. Однако европейские страны, испытывающие собственные экономические трудности, не в состоянии самостоятельно компенсировать возникший дефицит. Единственным реальным источником средств для них остаются замороженные российские активы, но и этот план столкнулся с непреодолимым препятствием.

Бельгия, выступающая ключевым финансовым хабом, заблокировала идею с использованием этих средств, опасаясь многомиллиардных судебных исков. На этом фоне, по данным издания, Украина может исчерпать все резервы наличности уже к концу первого квартала 2026 года. Эксперт пришел к выводу, что нерешительность Запада стала ахиллесовой пятой всей кампании, и именно от действий или бездействия союзников теперь зависит конечный результат конфликта.

Ранее Путин сообщил об испытаниях беспилотного подводного аппарата «Посейдон».