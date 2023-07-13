Сдавшие ЕГЭ на сто баллов школьники из Дагестана получили 100 тысяч рублей

Выпускники школ, которые сдали Единый госэкзамен на сто баллов в Дагестане, получили сертификаты на 100 тысяч рублей. Об этом в четверг, 13 июля, сообщили в пресс-службе главы республики.

«Глава Дагестана (Сергей Меликов) вручил сертификаты на 100 тысяч рублей стобалльникам по ЕГЭ. … 29 выпускников дагестанских школ набрали в этом году 100 баллов по ЕГЭ», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что школьница Гаваханум Магомедова из села, расположенного в Табасаранском районе, сдала ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам – русскому языку и биологии. В пресс-службе главы региона также отметили, что денежное вознаграждение получили призеры олимпиад и их наставники.

Всего в Дагестане 100 баллов после сдачи ЕГЭ набрали 29 школьников. Уточняется, что больше половины детей – 13 человек, отличились по предмету «Русский язык». Еще 9 человек написали госэкзамен на 100 баллов по химии. На «отлично» сдали биологию четыре ученика. Еще пару человек написали ЕГЭ на 100 баллов по математике, физике, литературе и информатике.

Решение о поощрении отличившихся школьников глава Дагестана принял в 2021 году. Денежное вознаграждение также получают дети, добившиеся успехов в разных конкурсах.

Ранее о том, что стобалльники по ЕГЭ получат по 100 тысяч рублей, сообщили власти Югры. Такое же вознаграждение получат школьники Якутии.

Официально ЕГЭ в России ввели в 2009 году. Аттестация стала обязательной в качестве выпускного и вступительного экзаменов.