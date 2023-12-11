Сделка России и Саудовской Аравии о снижении добычи нефти вызовет изменения в нефтяном рынке, вынудив элиты из США поддержать Дональда Трампа на скорых выборах президента страны. Соответствующее заявление сделал обозреватель Антун Роша в своем материале для Advance .

В статье Роша со ссылкой на источники заявил, что данная сделка служит сигналом для государств ОПЕК+, так и не сокративших добычу топлива, либо сделавших это в слишком малых масштабах.

Он отметил, что РФ и КНР играют важную роль в примирении Саудовской Аравии с Ираном. Общие союзники, которыми выступают эти две страны, создают дружественный контекст для развития двусторонних отношений, заявил автор.

Автор также отметил изменения в ближневосточном регионе, которые, по его словам, происходят из-за уменьшающегося влияния Соединенных Штатов. Роша вспомнил, что визит президента Штатов Джо Байдена в Эр-Рияд в 2022-м году провалился и кончился на том, что американский лидер не убедил Саудовскую Аравию повысить добычу нефти. Визит Путина же указал на то, что РФ заняла место США в этом вопросе, подчеркнул он.

По прогнозам автора, провал Байдена в данных переговорах приведет к своим последствиям. Нефтяная элита Соединенных Штатов будет очень не рада этому и вернет Трампа на пост, считает Роша.