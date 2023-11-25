Сегодня ХАМАС может отпустить восьмерых заложников-детей из плена

Сегодня, 25 ноября движение ХАМАС должно отпустить 13 заложников из своего плена, 8 из которых являются детьми. Соответствующее заявление сделали авторы портала Ynet News со ссылкой на информацию, полученную от израильских чиновников.

Сообщается, что в освобождение на субботу было занесено 13 заложников палестинского движения. Израильские чиновники уточнили, что большинство из них являются детьми.

В пятницу 24 ноября началось перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС, которое продлится 4 дня. На первом этапе договоренности, израильским властям была передана группа из 13 заложников, которыми являлись женщины и дети.

Все 4 дня, которые длится перемирие, в Газу будет въезжать по две сотни грузовиков с гуманитарной помощью, и 4 с топливом и бытовым газом. Над сектором Газа также будут приостановлены полеты. Несмотря на договоренность, ХАМАС пригрозили, что их батальоны будут «в полной боеготовности для защиты палестинского народа и сопротивления оккупации».