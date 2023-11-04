Секретарь Совбеза РФ заявил о «ждущих своего часа» силах на Украине

На территории Украины имеются здоровые силы, которые в данный момент находятся под большим давлением от киевского режима, но они все еще находятся в ожидании своего часа. Соответствующее заявление сделал секретарь СБ РФ Николай Патрушев, его слова передает ТАСС .

В ходе своей речи на форуме «Россия», Патрушев заявил, что на территории Украины существуют некие силы, которые сейчас полностью подавлены киевским режимом, но они ждут своего времени. По словам секретаря СБ, эти силы по итогу «расплатятся с палачами».

Патрушев также заявил, что когда-нибудь ответственным за попытки уничтожить русских на Донбассе, за трагедию в Доме профсоюзов в Одессе и за убитых украинцев, придется расплатиться за свои преступления.