Секретная служба США запретила Байдену подходить к людям на улицах
Фото: [пресс-служба Белого дома]
Действующему главе Белого дома Джо Байдену крайне не рекомендовано подходить к массовым скоплениям людей. В этом со ссылкой на запрет Секретной службы признался в беседе с журналистами сам президент США.
Комментарий Байдена для журналистов по указанному поводу приводит издание The Daily Wire.
«Мне больше нельзя заходить в толпы. Секретная служба не позволяет мне», — посетовал американец.
Байден добавил, запрет Секретной службы обусловлен соображениями безопасности.
Напомним, в середине минувшего лета кандидат на пост президента США от республиканцев, миллиардер Дональд Трамп пережил покушение, выступая перед своими сторонниками во штате Пенсильвания. Стрелком оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который был застрелен американскими спецслужбами в ходе его задержания.