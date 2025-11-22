Согласно информации, распространенной авторитетным изданием Politico, Елена Зеленская, жена украинского лидера, придерживается мнения, что Владимиру Зеленскому не стоит выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах и в целом продолжать политическую карьеру.

Публикация связывает это с падением уровня доверия к главе государства, которое произошло в условиях коррупционного скандала.

Анонимные источники издания в окружении политика утверждают, что его команда негласно рекомендует ему отказаться от идеи баллотироваться вновь, когда обстановка в стране позволит провести голосование. Как подчеркивают журналисты, «эта вероятность подкрепляется многочисленными сообщениями о том, что первая леди Украины Елена Зеленская давно считает, что президенту не следует добиваться переизбрания». В подтверждение этих данных приводится текущий рейтинг Зеленского, который, по оценкам, составляет приблизительно 25%.

