Семьи погибших при взрыве АЗС начали получать выплаты

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан сообщило, что семьи погибших при взрыве АЗС в Махачкале начали получать выплаты.

Об этом ведомство сообщило в четверг, 24 августа. Средства выделены из резервного фонда правительства региона.

«Минтрудом Дагестана осуществлены первые выплаты семьям погибших в результате взрыва на окраине Махачкалы… В ближайшее время средства будут перечислены всем семьям погибших и пострадавших. В настоящее время ведомством завершается сбор необходимых документов», – говорится в сообщении Минтруда Дагестана.

Трагедия произошла вечером 14 августа на одной из автозаправочных станций Махачкалы. Во время технического обслуживания на АЭС произошло возгорание, в результате которого огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранились канистры с селитрой.

Произошел взрыв. Соседнее здание и АЗС загорелись. Повреждения получили проезжающие мимо автомобили и жилые здания, расположенные рядом с заправкой. В результате инцидента погибли 35 человек и больше 100 получили ранения. На следующий день, 15 августа, в Дагестане был объявлен траур.

Следком РФ завел уголовное дело по факту произошедшего. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.