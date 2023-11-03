Семьи погибших силовиков, боровшихся с боевиками в Нальчике, получат помощь

Семьи погибших сотрудников силовых структур, которые боролись с боевиками в Нальчике в 2005 году, получат помощь от государства. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на министра труда и социальной защиты региона Алима Асанова.

Соответствующее постановление правительство Кабардино-Балкарии приняло 3 ноября. Более 30 семей получат материальную компенсацию.

«Проект распоряжения подготовлен на основании списков правоохранительных органов, в них представлены 32 семьи, которые предлагается поддержать материально», – сказал Асанов.

Таким образом, общая сумма материальной помощи составит около одного миллиона рублей.

Нападение на Нальчик произошло с 13 по 14 октября 2005 года. На город напали боевики, которым руководил террорист Шамиль Басаев. В основном боевики нападали на здания и сотрудников милиции, ФСБ, а также воинские части. Басаев планировал взять Нальчик под свой полный контроль. В этом нападении участвовали порядка 250 боевиков. 37 сотрудников силовых структур в результате погибли.