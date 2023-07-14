Семьи участников создания фортификационных получат пять миллионов рублей в случае их гибели

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому семьи участников создания фортификационных рубежей получат по пять миллионов рублей в случае их гибели. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, в случае если работник получил ранения в результате обстрелов, его семья получит 3 млн рублей. В ближайшее время, следует из указа, правительство должно определить источник финансирования и порядок назначения выплат.

Указ президента РФ вступил в силу 14 июля. Он распространяется на все случаи, произошедшие после 24 февраля 2022 года.

Фортификационные сооружения нужны для защиты территорий. Они возводятся в зоне проведения специальной военной операции, а также в приграничных с Украиной районах.

О завершении сооружения оборонительных сооружений ранее проинформировали главы Брянской и Белгородской областях Александр Богомаз и Вячеслав Гладков.

В Крыму также шло строительство таких сооружений. Местные власти обещали завершить работы в апреле 2023 года.

С начала специальной военной операции приграничные регионы РФ подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Больше всего страдает Белгородская область. Чаще всего ВСУ используют артиллерию и беспилотники, но участились случаи использования ракет, в том числе дальнобойного действия.