Сенат Швейцарии проголосовал за передачу российских активов Киеву

Сенаторы в Швейцарии проголосовали за использование местным правительством замороженных средств российского Центробанка для восстановления Украины. Об этом сообщило информационное агентство AFP со ссылкой на результаты голосования.

Сообщается, что верхняя палата швейцарского парламента проголосовала за данное предложение, которое было поддержано правительством. В пользу решения высказался 21 местный парламентарий, против – 19. Еще трое решили воздержаться. Нижняя же палата приняла аналогичное решение еще в прошлом году.

Согласно тексту документа, активы РФ и близких к государству организаций, которые были заморожены в результате санкций, будут переданы Украине в виде репараций.

Как заявил швейцарский министр иностранных дел Иньяцио Кассиса, сенаторы призывают правительство разработать нужные правовые основы для того, чтобы реализовать данное решение. Он подчеркнул, что дискуссии касаемо механизмов компенсации также проходят на международном уровне.

Журналисты также сообщили, что сенаторы обсуждали толкование международного права по данному вопросу и потенциальные риски для репутации государства.