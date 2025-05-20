Сенат США назначил свата Трампа на пост американского посла во Франции

В Сенате Соединенных Штатов прошло голосование по поводу назначения американского посла во Франции. Большинством голосов был выбран Чарльз Кушнер, сват Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Hill.

Кушнер является свекром дочери Трампа, Иванки Трамп. Более 20 лет назад он признал свою вину в ряде уголовных преступлений: уклонении от уплаты налогов, даче ложных показаний, а также давлении на свидетеля. За это он получил два года тюрьмы. Позже, в 2020 году, он получил помилование от президента.

Трамп выдвинул Кушнера на пост посла в декабре 2024 года. Теперь же состоялось голосование Сената, который должен был отклонить либо одобрить эту кандидатуру. За родственника Трампа проголосовал 51 сенатор, еще 45 отдали свои голоса против.

Ранее сообщалось, что Конгресс США поддержал сокращение госрасходов и увеличение бюджета обороны. За утверждение законопроекта проголосовали 17 членов комитета по бюджету, 16 высказались против, а четверо предпочли воздержаться. Предыдущая попытка принять аналогичный законопроект провалилась из-за оппозиции.