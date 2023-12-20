Сенат США не согласовал сделку по поддержке Киева

Американскому сенату пока что не удалось согласовать сделку по ужесточению законодательства Соединенных Штатов о мигрантах и защите страны на границе с Мексикой для того, чтобы выделить военную поддержку для Украины. Данная тема оказалась слишком сложной и работа продолжится уже в предстоящем году. Соответствующее заявление сделал лидер демократов Чак Шумер, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

По словам Шумера, несмотря на значительный прогресс сторон по сделке за прошедшую неделю, обе стороны солидарны в том, что на завершение переговоров потребуется большее количество времени. В то же время, он заявил о надежде на то, что удастся достичь консенсуса после рождественских каникул.

Недавно представители Сената заявляли о том, что им удалось достичь прогресса в ходе переговоров о миграционной реформе в обмен на выделение помощи для Киева. Тем не менее по прошествию несколько часов стало известно, что участники переговоров еще далеки от заключения сделки.