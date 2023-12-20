Сенат США не согласовал сделку по поддержке Киева
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Американскому сенату пока что не удалось согласовать сделку по ужесточению законодательства Соединенных Штатов о мигрантах и защите страны на границе с Мексикой для того, чтобы выделить военную поддержку для Украины. Данная тема оказалась слишком сложной и работа продолжится уже в предстоящем году. Соответствующее заявление сделал лидер демократов Чак Шумер, его слова передает информационное агентство РИА Новости.
По словам Шумера, несмотря на значительный прогресс сторон по сделке за прошедшую неделю, обе стороны солидарны в том, что на завершение переговоров потребуется большее количество времени. В то же время, он заявил о надежде на то, что удастся достичь консенсуса после рождественских каникул.
Недавно представители Сената заявляли о том, что им удалось достичь прогресса в ходе переговоров о миграционной реформе в обмен на выделение помощи для Киева. Тем не менее по прошествию несколько часов стало известно, что участники переговоров еще далеки от заключения сделки.