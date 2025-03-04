Сенат США одобрил кандидатуру Линды Макмэхон в Минобразования
USA Today: Линда Макмэхон назначена главой Министерства образования США
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Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил назначение Линды Макмэхон, жены бывшего руководителя медиахолдинга TKO Group Holdings Inc., на должность главы Министерства образования, сообщило издание USA Today.
Как пишет издание, кандидатуру Макмэхон поддержал 51 сенатор, в то время как 45 высказались против.
Недавно газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, информировала о том, что администрация Трампа изучает возможность упразднения Министерства образования в рамках стратегии по уменьшению числа федеральных ведомств. Советники президента обсуждают детали соответствующего указа и сроки его подписания.
Ранее Трамп обратился к американцам с призывом сосредоточиться на внутренних проблемах страны, таких как нелегальная миграция и наркоторговля, вместо того чтобы беспокоиться о российском лидере Владимире Путине.