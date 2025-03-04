Сенат США одобрил кандидатуру Линды Макмэхон в Минобразования

Как пишет издание, кандидатуру Макмэхон поддержал 51 сенатор, в то время как 45 высказались против.

Недавно газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, информировала о том, что администрация Трампа изучает возможность упразднения Министерства образования в рамках стратегии по уменьшению числа федеральных ведомств. Советники президента обсуждают детали соответствующего указа и сроки его подписания.

Ранее Трамп обратился к американцам с призывом сосредоточиться на внутренних проблемах страны, таких как нелегальная миграция и наркоторговля, вместо того чтобы беспокоиться о российском лидере Владимире Путине.