Трамп призвал сосредоточиться на проблеме мигрантов, а не Путине

Президент США Дональд Трамп через платформу Truth Social обратился к американцам с призывом сосредоточиться на внутренних проблемах страны, таких как нелегальная миграция и наркоторговля, вместо того чтобы беспокоиться о российском лидере Владимире Путине.

Трамп подчеркнул, что США сталкиваются с ростом преступности, связанной с мигрантами, включая насилие, наркоторговлю и случаи, когда люди с психическими расстройствами проникают в страну.

Он считает, что именно эти проблемы требуют немедленного внимания и активной борьбы, чтобы избежать «европейского сценария».

Напомним, что в день своей инаугурации, 20 января, Трамп, выступая как 47-й президент США, обещал немедленно прекратить приток нелегальных иммигрантов и начать массовую экстрадицию мигрантов. Он также объявил чрезвычайное положение в стране из-за ситуации на южной границе.

Ранее сообщалось, что команда Трампа единогласно выступила против дальнейших переговоров с Зеленским.