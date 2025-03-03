Трамп призвал сосредоточиться на проблеме мигрантов, а не Путине
Трамп: необходимо беспокоиться о преступности в США, а не Путине
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Президент США Дональд Трамп через платформу Truth Social обратился к американцам с призывом сосредоточиться на внутренних проблемах страны, таких как нелегальная миграция и наркоторговля, вместо того чтобы беспокоиться о российском лидере Владимире Путине.
Трамп подчеркнул, что США сталкиваются с ростом преступности, связанной с мигрантами, включая насилие, наркоторговлю и случаи, когда люди с психическими расстройствами проникают в страну.
Он считает, что именно эти проблемы требуют немедленного внимания и активной борьбы, чтобы избежать «европейского сценария».
Напомним, что в день своей инаугурации, 20 января, Трамп, выступая как 47-й президент США, обещал немедленно прекратить приток нелегальных иммигрантов и начать массовую экстрадицию мигрантов. Он также объявил чрезвычайное положение в стране из-за ситуации на южной границе.
Ранее сообщалось, что команда Трампа единогласно выступила против дальнейших переговоров с Зеленским.