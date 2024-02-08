Сенат США поддержал проект о помощи Украине и Израилю без средств на охрану границы

Сенат Соединенных Штатов после процедурного голосования поддержал законопроект о военной помощи Украине и Израилю без выделения федеральных средств на охрану собственной границы. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости .

Сообщается, что инициатива о выделении двум государствам почти сотни миллиардов переступила нужный порог в 60 голосов от сенаторов. Теперь проект пройдет на общее голосование, после чего будет отправлен на рассмотрение палате представителей при одобрении.

Накануне сенаторы получили на рассмотрение проект о выделении средств на помощь для Киева и Израиля без ассигнований на усиление охраны южной границы США. Демократическая половина в сенате заявила о своей надеждена то, что таким образом хотя бы часть запроса от президента страны будет одобрена республиканцами.

Ранее сообщалось, что американский сенат предложил выделить Киеву свыше $60 миллиардов.