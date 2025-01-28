Сенат США утвердил Скотта Бессента на пост министра финансов

Согласно результатам онлайн-голосования, Бессент уже набрал более 60 голосов из 100, что позволяет ему получить большинство, необходимое для утверждения.

Бессент — убеждённый сторонник сохранения за долларом США статуса мировой резервной валюты. Однако он также выразил обеспокоенность по поводу неконтролируемых расходов американского бюджета, которые грозят к концу 2025 года экономическим кризисом с значительным ростом налогов.

На слушаниях, состоявшихся 16 января, Бессент высказался за дальнейшее давление на Россию, особенно в отношении нефтяной отрасли, с целью добиться мирных соглашений по Украине. Он также выступил за дальнейшее введение ограничений на импорт товаров из Китая.

Ранее сообщалось, что экс-сенатор Марко Рубио принес присягу и вступил в должность госсекретаря США.