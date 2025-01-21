Рубио принес присягу и вступил в должность госсекретаря США

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс привел Марко Рубио к присяге, как нового руководителя Государственного департамента. Как сообщил ТАСС, такая информация появилась в сообщении, которое распространили журналисты пресс-пула Белого дома.

Из опубликованной информации следует, что присяга прошла утром, а Вэнс охарактеризовал Рубио словосочетанием «принципиальный консерватор», который практически «лучше любого в Вашингтоне» понимает приоритеты, а следственно и ход мысли Трампа.

Накануне члены комитета по иностранным делам Сената Конгресса США проголосовали за кандидатуру Рубио, которую выдвинул Трамп. После этого верхняя палата получила рекомендацию утвердить претендента на важный пост, а уже вечером Сенат Конгресса поддержал предложенного соискателя должности.

Ранее сообщалось о том, что на Филиппинах день инаугурации Дональда Трампа состоялся протест членов прогрессивных и левых групп из-за экспансии США.