Сенатор Башкин предложил ввести запрет для европейцев ввозить в Россию личные вещи

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин прокомментировал в интервью РИА Новости запрет Европейского союза ввозить на территорию стран личные вещи и автомобили.

10 сентября Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которому россияне не могут ввозить в Евросоюз некоторые виды личных вещей и автомобилей, зарегистрированных в России. В ведомстве отметили, что такой ввоз будет считаться нарушением законодательства и приравниваться к запрещенному импорту.

«Чтобы до них лучше дошло, они должны понять, что они натворили. Следует определить достаточно широкий перечень предметов личного обихода, с которыми европейские граждане на территорию Российской Федерации въехать не могут», – подчеркнул Башкин.

Он заявил, что европейские ограничения в отношении граждан России являются незаконными. Он добавил, что такая личная вещь как мобильный телефон не относится к торговому обороту. Башкин заявил, что из-за законов Евросоюза у россиян могут возникнуть проблемы. В частности, сенатор подчеркнул, что без смартфона человек даже не сможет вызвать себе скорую помощь.

В перечень запрещенных вещей, согласно данным Европейской комиссии, относятся мобильный телефон, ноутбук, косметика, чемоданы, изделия из кожи и меха, средства личной гигиены.