По словам первого зампреда Комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимира Джабарова, Незалежную после Владимира Зеленского должен возглавить человек не из существующей власти и не известный широкой общественности. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он подчеркнул, что все популярные политики в стране являются отработанными и практически ничем не отличаются от действующего лидера.

По мнению сенатора, нынешние марионетки продолжат следовать существующему режиму и выполнять требования Запада.

Он добавил, что новый лидер Украины должен прекратить в стране антироссийский проект и сделать Незалежную дружественным России государством.