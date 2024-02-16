Сенатор Джабаров назвал подонком обвинившего Россию в смерти Навального* президента Украины
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Сенатор верхней палаты парламента Владимир Джабаров назвал подонком украинского лидера Владимира Зеленского, который обвинил Россию в смерти оппозиционного политика Алексея Навального*. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что у него нет ничего святого, и назвал Зеленского мразью.
Напомним, что представитель оппозиции скончался сегодня в колонии в ЯНАО из-за оторвавшегося тромба.
*является иноагентом РФ.