Сенатор Джабаров назвал политические действия, которые можно ожидать от Трампа

По словам первого заместителя председателя Комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимира Джабарова, став американским лидером, Дональд Трамп будет стремиться восстановить статус своего государства как ключевого мирового лидера. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что придавать решающее значение внешней эксцентричной манере поведения Дональда Трампа не нужно. Так, ряд нюансов политики Трампа станет отличаться от политики администрации Джозефа Байдена.

По мнению парламентария, ключевым стратегическим направлением политики Штатов станет КНР и Азиатско-Тихоокеанский регион, реализуя которое, Белый дом будет усиливать давление на страны Глобального Юга, чтобы заставить их ограничить связи с Москвой и Пекином, усилив нажим на который Трамп станет пытаться затормозить стремительное развитие Поднебесной.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет «усадить Украину и Россию за стол переговоров» в первую неделю работы президентом.