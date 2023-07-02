Сенатор Джабаров назвал последствия попытки США отторжения Крыма от России

По словам первого зампреда Комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимира Джабарова, полуостров Крым сегодня служит стратегической целью для Вашингтона, попытка отторжения его от России приведет к очень серьезным для России последствиям. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на аккаунт сенатора в соцсетях.

Он пояснил, что это грозит для России потерей контроля над водами Черного моря, то есть наша страна окажется отрезанной от него.

Ранее Джабаров сообщал, что за новые регионы РФ наша страна станет стоять до конца, поскольку с точки зрения истории это исконно русские территории.