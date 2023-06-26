Сенатор Джабаров назвал причины невозможности переговоров с Киевом

По словам первого зампреда Комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимира Джабарова, ни о каких переговорах с Киевом в настоящее время речи быть не может. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что Запад чувствует неудачи контрнаступления Незалежной, в связи с чем занялись подготовкой почвы для переговоров.

Сенатор отметил, что Россия готова к переговорам, если есть, с кем их проводить, но при нынешнем киевском режиме это невозможно.