Первый зампреда комитета российского Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Польша является не единственным государством, скрывающим улики в деле о диверсиях на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщило издание «Лента.ру» .

Российский сенатор выразил мнение, что половине государств найдется, что скрывать. Среди его подозреваемых находятся и ФРГ, и Британия, и Дания с Норвегией. Отдельно Джабаров отметил Соединенные Штаты, подчеркнув, что они скрывают что-то «прежде всего».

Он также добавил, что Польша никогда не была заинтересована в поставках газа из РФ в ФРГ. По словам Джабарова, Варшава уже долгое время сотрудничала в этом вопросе с Америкой.

Ранее американское издание WSJ со ссылкой на следователей из Европы сообщало, что предыдущий состав польского правительства занимался сокрытием информации о диверсантах, подорвавших «Северные потоки».