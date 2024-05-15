Сенатор Джабаров оценил вероятность корейского сценария в украинском конфликте
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По словам замглавы Комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимира Джабарова, вероятность развития украинского конфликта по корейскому сценарию весьма низкая. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он отметил, что Москва выступает против заморозки конфликта, поскольку это может привести к «конфронтации на десятилетия»,а нашей стране необходим сосед, который не будет являться членом НАТО и не станет продолжать антироссийскую политику.
По мнению сенатора, Москве необходимо хотя бы нейтральное и демилитаризованное государство, которое не нанесет в любой момент удар.
Он подчеркнул, что Штатам следует оставить предложения о заморозке конфликта для своих граждан, однако на сегодняшний день вести переговоры пока не с кем, так как действующий президент Незалежной Владимир Зеленский вскоре станет нелегитимным, да и желания садиться за стол переговоров с его представителями у Москвы нет.