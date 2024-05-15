По словам замглавы Комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимира Джабарова, вероятность развития украинского конфликта по корейскому сценарию весьма низкая. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что Москва выступает против заморозки конфликта, поскольку это может привести к «конфронтации на десятилетия»,а нашей стране необходим сосед, который не будет являться членом НАТО и не станет продолжать антироссийскую политику.

По мнению сенатора, Москве необходимо хотя бы нейтральное и демилитаризованное государство, которое не нанесет в любой момент удар.

Он подчеркнул, что Штатам следует оставить предложения о заморозке конфликта для своих граждан, однако на сегодняшний день вести переговоры пока не с кем, так как действующий президент Незалежной Владимир Зеленский вскоре станет нелегитимным, да и желания садиться за стол переговоров с его представителями у Москвы нет.