Сенатор Джабаров пояснил, почему Великобритании следует менять не название, а менталитет

По словам первого заместителя председателя Комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимира Джабарова, Великобритания сегодня символизирует умирающую империю, полностью растерявшую свой авторитет. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, что название не является принципиальным вопросом, ведь нельзя забывать, что британская монархия существует весьма давно, и отношение к ней менялось на протяжении истории.

По мнению политика, намного важнее, чтобы у самих жителей страны менялся менталитет, чтобы они не считали себя особенной и привилегированной нацией.

Ранее общественники призвали депутатов убрать приставку «Велико» из названия Великобритании.