Сенатор Джабаров рассказал о виновных во вспышке насилия на Ближнем Востоке

В нижнюю палату парламента внесен проект обращения к ООН и парламентам мира с осуждением западной политики на Ближнем Востоке. По словам первого зампреда главы комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимира Джабарова, за ракетным ударом ХАМАС по Израилю стояли спецслужбы Великобритании. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что чем больше конфликтов, чем больше проблем, тем уютнее чувствуют себя англосаксы в данной ситуации.

По мнению сенатора, разжигание и применение в своих интересах застарелых конфликтов является особенностью британской политики.

Он отметил, что единственным методом положить конец кровопролитию в зоне израильского-палестинского конфликта является создание палестинского государства.