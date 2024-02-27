Французский лидер Эммануэль Макрон во время встречи с главами западных стран заявил, что не стоит исключать возможность отправки западных войск в Незалежную. Первый зампред Комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров рассказал, какова вероятность введения западных войск на территорию Украины. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, Макрон может говорить обо всем Западу, тем не менее если он говорит о войсках Североатлантического альянса, то военный блок утверждает регулярно, что принимать участие в прямых военных действиях против нашей страны не собирается.

Парламентарий добавил, что если Макрон имел в виду армию своей страны, то бояться тут нечего, стоит вспомнить историю.

По его мнению, все заявления являются популистскими, поскольку французский лидер потерял все ориентиры в пространстве и говорит глупости. При этом на данный момент в странах Евросоюза в принципе не существует лидеров, которые бы смогли противостоять Москве.