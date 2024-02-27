Сенатор Джабаров считает «блефом» слова президента Франции об отправке западных войск на Украину
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Французский лидер Эммануэль Макрон во время встречи с главами западных стран заявил, что не стоит исключать возможность отправки западных войск в Незалежную. Первый зампред Комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров рассказал, какова вероятность введения западных войск на территорию Украины. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, Макрон может говорить обо всем Западу, тем не менее если он говорит о войсках Североатлантического альянса, то военный блок утверждает регулярно, что принимать участие в прямых военных действиях против нашей страны не собирается.
Парламентарий добавил, что если Макрон имел в виду армию своей страны, то бояться тут нечего, стоит вспомнить историю.
По его мнению, все заявления являются популистскими, поскольку французский лидер потерял все ориентиры в пространстве и говорит глупости. При этом на данный момент в странах Евросоюза в принципе не существует лидеров, которые бы смогли противостоять Москве.