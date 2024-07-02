Сенатор Джабаров считает, что Будапешт может стать посредником между Москвой и Киевом

По словам сенатора верхней палаты парламента Владимира Джабарова, Будапешт может стать посредником между Москвой и Киевом. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что Венгрия занимает взвешенную позицию в отношении и России, и Незалежной. А о переговорах с Россией через посредников недавно заявлял сам украинский лидер Владимир Зеленский.

Напомним, что сегодня утром премьер-министр Венгрии прибыл на Украину, где проведет переговоры с президентом страны. Ключевой темой обсуждения станет возможность установления мира.