Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал французского лидера Эммануэля Макрона трусом за его намерение посетить Киев. Первый зампред Комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, в словах Медведева имеется большая доля правды, поскольку президент Франции на самом деле боится лететь в Незалежную.

Политик добавил, что тот мечется, никак не может найти свое место, старается играть роль смотрящего за Брюсселем от Вашингтона, однако его авторитета недостаточно.

По его мнению, уровень поддержки Макрона в Европе, а тем более во Франции станет лишь падать еще и потому что ему не хватает политического опыта и соответствующих знаний. Поэтому проиграет плановые выборы или будет вынужден покинуть свой пост досрочно.