В одном из американских телеканалов прозвучало, что возможное вступление Незалежной в НАТО будет описано в проекте декларации юбилейного саммита альянса как необратимый процесс. По словам первого зампреда Комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимира Джабарова, эта формулировка ничего не меняет. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что непонятно, о каком присоединении Украины к военному блоку может идти речь, если страна разваливается, и неизвестно, что станет с ней через год-два. Поэтому такие заявления делаются больше для успокоения самого Зеленского и союзников, поскольку присоединение страны к НАТО невозможно, пока она находится в состоянии конфликта.

По мнению сенатора, если они хотят взять в альянс Незалежную в сегодняшнем виде, то нарушают свои же принципы. Но, скорее всего, это всего лишь игра словами, а речь о скором принятии Украины в альянс может тянуться бесконечно.