Сенатор Джабаров считает, что заявление Пашиняна о Минске было эмоциональным
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По словам первого зампреда Комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимира Джабарова, армянский лидер Никол Пашинян сделал заявление о Белоруссии и ОДКБ на эмоциях, поскольку она всегда была верным союзником всех входящих в ОДКБ государств, в том числе и Армении. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что Вашингтон старается настроить Ереван против Минска.
По мнению сенатора, остается надеяться, что власти Армении проявят мудрость и не будут разрывать строившиеся десятилетиями отношения с Россией и Белоруссией, так как это не окажет положительного влияния ни на одно государство.