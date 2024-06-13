Сенатор Джабаров считает, что заявление Пашиняна о Минске было эмоциональным

По словам первого зампреда Комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимира Джабарова, армянский лидер Никол Пашинян сделал заявление о Белоруссии и ОДКБ на эмоциях, поскольку она всегда была верным союзником всех входящих в ОДКБ государств, в том числе и Армении. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что Вашингтон старается настроить Ереван против Минска.

По мнению сенатора, остается надеяться, что власти Армении проявят мудрость и не будут разрывать строившиеся десятилетиями отношения с Россией и Белоруссией, так как это не окажет положительного влияния ни на одно государство.