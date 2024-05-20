Сенатор Джабаров спрогнозировал отношения Москвы и Тегерана после гибели Раиси

По словам первого зампреда Комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимира Джабарова, после гибели иранского лидера Ибрахима Раиси ожидать кардинальных изменений в отношениях государства с Россией не следует. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что ожидается дальнейшее сближение Москвы и Тегерана, поскольку принципиальные противоречия отсутствуют, а имеется множество общих интересов и задач.

По мнению сенатора, внутриполитическая ситуация в Иране останется стабильной, однако не станет называть государства, которым могла бы быть выгодна смерть Раиси, до официальных результатов расследования.

Напомним, что вчера вертолет с президентом Ирана и главой иранского дипломатического ведомства совершил жесткую посадку на северо-западе исламской республики, смерть главы Ирана была подтверждена сегодня утром.





