Срок полномочий Владимир Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая. На это за 10 минут до полуночи вторника, 21 мая, указал в своем аккаунте в соцсетях первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

По словам сенатора, как бы не старался Зеленский держаться за президентское кресло, узурпация власти добавится к внушительному списку его преступлений, которое рано или поздно будут рассмотрены на народном трибунале Донбасса. Джабаров подчеркнул, что просроченному украинскому президенту придется ответить за содеянное.

«Через 10 минут Украина останется без президента. Он жив, здоров, но его легитимность стремится к нулю. Когда часы пробьют полночь, Зеленский перестанет быть законным президентом Украины и вновь станет комиком из "95-го квартала". А следующей ступенью в его карьере может стать народный трибунал Донбасса», — написал Джабаров.

Напомним, согласно действующей конституции Украины, 31 марта 2024 года в стане должны были выборы президента, а 20 мая инаугурация новоизбранного главы государства. Однако Владимир Зеленский в одностороннем порядке отменил плебисцит, сославшись на якобы действующее военное положение и заявив, что это сейчас не ко времени. Таким образом, произошла самая настоящая узурпация власти.