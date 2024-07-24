Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил о готовности украинской стороны вести переговоры с Россией. По словам первого зампреда Комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимира Джабарова, Киеву не удастся вести переговоры с Москвой об урегулировании конфликта на своих условиях и преследуя цель временного перемирия. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что любые предварительные условия Киева о возвращении к границам 33-летней давности уже несерьезны, реальны только переговоры без предварительных условий. К тому же затягивание во времени на фоне неудач украинской армии и неопределенность по отношению к администрации Штатов не пройдет, обмануть Россию им больше не удастся.

По мнению сенатора, имеются три обстоятельства, которые заставили власти киевского режима заявлять о готовности к переговорам: уход Байдена с политической арены, в случае победы Трампа в президентских выборах, а также страны Старого Света начинают постепенно охладевать к процессам, проходящим в Незалежной, поскольку, помимо проблем и расходов, это ничего европейцам не дает.

Он подчеркнул, что украинские власти будут стремиться заключить перемирие, несмотря на то что Россия на это не пойдет, потому что все, что останется от Украины к моменту начала переговоров, снова станет головной болью Москвы, поскольку рано или поздно с этих территорий опять будут идти угрозы российским территориям, российской государственности.