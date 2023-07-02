Сенатор Джабаров заявил, что за новые регионы Россия будет стоять до конца

По словам первого зампреда Комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимира Джабарова, за Донецкую, Луганскую Народные республики, а также за Запорожскую и Херсонскую области Россия будет стоять до конца. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на аккаунт сенатора в соцсетях.

Ранее Джабаров заявлял, что наша страна ни при каких условиях не допустит потери Крыма. Комментируя отношение страны к другим новым регионам, он отметил, что это российские земли, за которые Россия будет стоять до конца.

Он также добавил, что есть и другие регионы, желающие войти в состав РФ, поскольку с исторической точки зрения это российские территории.