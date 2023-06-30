Сенатор Елена Мизулина покинет Совфед

Представитель омского губернатора при Совфеде Елена Мизулина, получившая широкую известность благодаря своим инициативам по борьбе с пропагандой ЛГБТ и проведением абортов в частных клиниках, покинет свой пост в верхней палате парламента после 10 сентября.

Сообщается, что Мизулину не станут включать в список кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко.

Сообщается также, что были и те, кто хотел, чтобы Мизулина осталась в Совфеде. Но кто именно, не уточняется. Шансы на уход Мизулиной, действительно высоки, сообщают источники.

По закону о порядке формирования Совфеда, все кандидаты в губернаторы обязан предоставлять в комиссию по 3 кандидатуры на пост будущего сенатора. Один из кандидатов позже будет отправлен в Совфед.