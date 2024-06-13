Сенатор Гибатдинов заявил, что Пашинян готов сделать все в угоду Вашингтону

По словам члена верхней палаты парламента Айрата Гибатдинова, лидер Армении Никол Пашинян готов на все в угоду Вашингтону, из-за чего заявляет о вероятном выходе из ОДКБ, тем самым нарушая обязательства перед своим народом, и требует извинений от белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что ключевой задачей Штатов является уменьшение авторитета России.

По мнению сенатора, Москва и Минск являются сильными союзниками. Кроме того, Пашинян прекрасно понимает, что в отличие от него Лукашенко никогда не предаст интересы Белоруссии, и при этом премьер Армении ставит под угрозу суверенитет своего государства, став заложником той ситуации, которую сам же и создал.