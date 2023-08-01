Сенатор Грэм приравнял использование ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО

Использование тактического или стратегического ядерного оружия на Украине, причем будет ли это Россия или Белоруссия, будет расценено за океаном как атака на Северо-Атлантический блок, считают в США.

Как объяснил американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, известный своими русофобскими взглядами, это будет обусловлено непосредственной близостью Украины к территории самого Альянса.

«Моим российским друзьям, которые говорят об использовании ядерного оружия на Украине: вам нужно понять, что это будет атакой на само НАТО», - опубликовал свою точку зрения Грэм в Twitter.

Ранее Владимир Путин заявил, что хранилище для тактического ядерного оружия в Белоруссии построят к 1 июля. Также стало известно, что комплекс «Искандер» уже доставили туда. С его помощью ракеты «достанут» до любой из стран НАТО в случае их желания напасть на РФ или РБ.

В свою очередь президент США Джо Байден сообщил, что обеспокоен размещением российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.