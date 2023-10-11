Сенатор из Румынии потребовала от Зеленского вернуть принадлежавшие ее стране земли

Диана Шошоакэ предложила украинскому президенту поговорить насчет румынского меньшинства на Украине, а затем попросила уважать его.

Румынский сенатор из Румынии Диана Шошоакэ известна своим негативным отношением к действующему украинскому правительству. Сейчас Владимир Зеленский совершает визит в Бухарест, и женщина не оставила это без внимания. Она во время визита украинского лидера в румынский парламент прокричала его делегации несколько предложений.

«Посмотрите, это карта, настоящая карта Румынии, уважайте, пожалуйста, наших румын на Украине. Верните наши территории», - очень громко заявила сенатор.

Видео с этим поступком Шошоакэ опубликовала в одной из социальных сетей. На прошлой неделе, еще до приезда в страну Зеленского, сенатор бурно протестовала против этого. Она называла его «международным попрошайкой», от которого уже шарахаются лидеры всех государств.